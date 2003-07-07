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﻿интернет-магазин за 40 секунд

Начать продажи можно сразу же
Удобная загрузка даже 5 000 товаров
Цены и остатки обновляются автоматически
От 825 ₽ в месяц

﻿Мы решили проблемы, знакомые каждому, кто хочет продавать онлайн

Если создавать магазин с подрядчиком, придётся писать техзадания и погружаться в работу. Если разбираться самостоятельно — изучать конструкторы сайтов. В процессе легко ошибиться.
Не нужно разбираться в технических тонкостях
﻿С Точка Рекламой всё проще
Добавьте информацию о своём бизнесе и загрузите товары — магазин создастся автоматически. Он будет готов к продажам.
Разработка решения с нуля требует серьёзных трат: работа программистов и дизайнеров стоит дорого.
На онлайн-магазин не придётся тратить сотни тысяч рублей
С Точка Рекламой всё проще
Создайте интернет-магазин и бесплатно тестируйте его работу первые две недели. Чтобы магазин продолжил стабильно принимать заказы, понадобится подписка — от 825 ₽ в месяц.
Заказываете вы магазин у подрядчика или разбираетесь с конструкторами сами — это занимает время. В процессе могут возникнуть проблемы, из-за которых всё растянется.
На создание онлайн-магазина не уйдёт несколько месяцев
С Точка Рекламой всё проще
Интернет-магазин собирается меньше чем за минуту. Онлайн-оплата и доставка подключаются за пару кликов, если уже есть договоры с сервисами. Либо мы оперативно поможем их оформить.
Когда сайт собирается на конструкторе, приходится редактировать шаблон, писать тексты, разбираться с доменом и SSL-сертификатом, настраивать SEO, составлять юридические документы, чтобы законно заниматься онлайн-продажами.
Не нужно ничего настраивать, чтобы онлайн-магазин принимал заказы
С Точка Рекламой всё проще
﻿Можно сразу начать продажи. Свёрстаны страницы сайта с информацией о вашем бизнесе, подключён домен и сертификат безопасности. Настроена SEO-оптимизация, чтобы товары появились в поиске. Есть готовые документы, которые помогут избежать штрафов.
Чтобы оценить работу интернет-магазина и результаты рекламы, нужно настраивать счётчик Яндекс Метрики, устанавливать цели и настраивать отчёты.
Не потребуется подключать дополнительную аналитику
С Точка Рекламой всё проще
﻿Статистика по интернет-магазину с пояснениями — в личном кабинете. Можно увидеть, откуда пришли клиенты и какой рекламный канал приносит больше продаж. Уведомления о новых заказах приходят на почту или в Telegram.
Создать магазин

Что вы получите

Готовый к продажам интернет-магазин с оплатой и доставкой

Приём платежей за заказы на счёт в любом банке
Вам не обязательно быть клиентом банка Точка, используйте свой привычный банк
Готовые настройки SEO
Магазин сразу будет появляться в результатах поиска
Заботливая поддержка
Решим любой вопрос в чате
Несколько вариантов доставки
Статусы на email или в Telegram
Вы будете в курсе всех новых заказов и отчётности
Доставка курьером или в пункт выдачи заказов по всей России
Выдающийся сервис
— Внимательная служба поддержки в чате без ботов и шаблонных ответов
— Поможем настроить интернет-магазин так, чтобы вы не тратили время на обновление цен и добавление товаров
— Возьмём на себя подписание договоров со СДЭК и Robokassa, если у вас их нет
Автоматический импорт товаров
— Проконсультируем по оформлению товаров и стратегии продвижения магазина
﻿— По API из Wildberries и OZON
﻿— Из таблиц Excel
— Из таблиц Google Sheets — с поддержкой формул для расчёта скидок
— Через YML-фид из популярных CMS и систем учета товаров
— Загрузка фото товаров по ссылке на облачное хранилище
— Обновление товаров, остатков и цен несколько раз в сутки
Надёжный хостинг
Выдадим домен третьего уровня бесплатно: site.automated.promo
— Зарегистрируем другой домен на ваш выбор или подключим имеющийся
— Подключим сертификат SSL для любого домена, чтобы безопасно работать с персональными данными клиентов
Оплата
— Проконтролируем скорость работы и доступность онлайн-магазина
— Подключим разные варианты: банковской картой онлайн или при получении. Скоро будет доступен приём оплаты по QR-коду через СБП
— Можно включить оплату для юридических лиц
— Можно добавить оплату в рассрочку или кредит
— Деньги придут вам на расчётный счёт в любом банке
Доставка
— Подключим доставку по всей России через СДЭК: курьером или в пункты выдачи
— Можно настроить бесплатную доставку по городу при определенной сумме заказа
— Можно добавить платную доставку с фиксированной ценой
Готовый дизайн
— Больше сервисов доставки — скоро
— На главной — описание и преимущества бизнеса
— Карта с адресами магазинов и графиком работы
— Страницы с условиями доставки, оплаты, возврата
— Шаблоны юридических документов — политика конфиденциальности и условия оказания услуг
Продвижение и аналитика
— Можно продвигать сайт самостоятельно или с Точка Рекламой
— Яндекс Метрика подключена сразу, присылаем статистику по работе сайта каждую неделю
— Сайт оптимизирован для продвижения в поиске Яндекс и Google
— Можно подключить Google Analytics, коллтрекинг, онлайн-чаты
— Предоставим YML-фид для запуска товарных рекламных кампаний

Загрузка сразу всех товаров удобным вам способом

Не нужно обновлять цены вручную, они обновляются автоматически несколько раз в сутки

Через Excel-таблицу
Через YML-фид
Импорт с маркетплейсов
Создать магазин

Как это работает

Зарегистрируйтесь в Точка Рекламе, чтобы создать магазин
1
Придумайте название для магазина и опишите в паре слов, что продаёте
2
Загрузите список товаров удобным способом и интернет-магазин готов!
3
Создать магазин

﻿Магазин отлично смотрится на любом устройстве

Дизайн адаптируется автоматически
Удобно делать заказ и со смартфона

Справедливые цены за впечатляющий сервис

Стоимость — 0 ₽ первые 2 недели!

Создать магазин

Дальше — подписка от 825 ₽ в месяц при покупке подписки на год

Скидка 30% при оплате подписки сразу за год

Платежи
Переводы с ИП физлицам по реквизитам
Переводы с ООО физлицам по реквизитам
Снятие наличных
Внесение наличных и поступление денег на счёт
Платежи
Переводы физлицам
Снятие наличных в любых банкоматах
Пополнение счёта наличными
или с карты другого банка
Кэшбэк за платежи картой на любимые категории
6 месяцев
12 месяцев
1 166 ₽ в месяц
1 166 ₽ 1 050 ₽ в месяц
1 166 ₽ 825 ₽ в месяц
3 500 ₽
6 300 ₽
9 900 ₽
3 месяца
Выгода 696 ₽
Выгода 4 092 ₽
Домен в подарок
Домен в подарок
3 месяца
3 500 ₽
1 166 ₽ в месяц
6 месяцев
6 300 ₽
1 166 ₽ 1 050 ₽ в месяц
Выгода 696 ₽
Домен в подарок
12 месяцев
9 900 ₽
1 166 ₽ 825 ₽ в месяц
Выгода 4 092 ₽
Домен в подарок

Частые вопросы