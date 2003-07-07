Да, вы сможете подключить сервисы Robokassa или ЮKassa, чтобы получать оплату от покупателей сразу на расчётный счет. Оба сервиса позволят соблюсти все законы об онлайн-торговле. Их комиссия — 2.5% до 5% от платежа покупателя. Подробнее можно узнать на сайтах сервисов. Если у вас нет времени заниматься их подключением, наши специалисты сделают это за вас: помогут заключить договор и настроить процесс оплаты.